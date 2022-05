ECDC waarschuwt voor nieuwe subtypes van omikron die voor “significant” meer coronabesmettingen kunnen zorgen

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



BA.4 en BA.5 zijn al een tijdje dominant in Zuid-Afrika, maar nu zijn ze ook op het Europees continent aan een opmars bezig. Vorige week zorgde BA.5 al voor zo’n 37 procent van de nieuwe besmettingen in Portugal, meldt het ECDC in een persbericht.

Dat BA.4 en BA.5 sterk groeien is te verklaren door het feit dat ze de bescherming kunnen omzeilen die je krijgt door een eerdere infectie en/of vaccinatie. Dat lijkt zeker het geval als die al langer geleden zijn. Wel is er volgens het ECDC geen indicatie dat BA.4 en BA.5 zorgen voor meer ernstige symptomen dan andere omikronvarianten. Die zijn over het algemeen minder ziekmakend dan andere varianten.

Op basis van de gelimiteerde data die het ECDC voorhanden heeft, verwacht het agentschap dat er in Europa de komende weken en maanden “een aanzienlijke algemene stijging” in coronagevallen zal zijn. Ook zullen de varianten dominant worden in de EU en Europese Economische Ruimte.

Geen reden tot paniek

Begin mei bleek dat de subtypes ook in ons land aanwezig zijn. Maar volgens virologen Marc Van Ranst (KU Leuven) en Steven Van Gucht (Sciensano) is er geen reden tot paniek. “In ons land is de zomer in aantocht, dat is een verschil met Zuid-Afrika, daar staan ze voor de winter. Dat geeft vaak een heel andere dynamiek”, zei Van Gucht erover. “In het najaar kan het wel een nieuw ‘golfje’ veroorzaken, maar niet te vergelijken met wat we al meegemaakt hebben”, aldus Van Ranst.

Het ECDC roept landen wel op om te blijven opletten door nieuwe varianten op tijd op te sporen. Het zegt ook dat als er meer coronavirus begint te circuleren onder de bevolking, dat er dan moet worden overwogen om alle volwassenen ouder dan 60 jaar en andere kwetsbare groepen een tweede boosterprik te geven.