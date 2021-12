ECDC: helft van alle coronabesmettingen in Europa is straks omikronvariant

TV Prinses Delphine danst voor Ma­ke-A-Wish en leukemiepa­tiënt Adam: “Ik wil m’n titel op een goeie manier gebruiken”

Zaterdag is het zover: dan kan Vlaanderen eindelijk de danskunsten van Delphine van Saksen-Coburg (53) ontdekken in ‘Dancing With The Stars’. De prinses steunt met haar deelname het goede doel Make-A-Wish. Samen met de organisatie wil ze zo de wens van leukemiepatiënt Adam laten uitkomen. De royal had onlangs haar eerste ontmoeting met de jongen.

