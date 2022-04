ECB houdt rente ongewijzigd ondanks oplopende inflatie

vtwonen Van paasdecora­tie tot feestelijk ontbijt: alles in huis voor een vrolijk Pasen

De paasdagen komen eraan! Dit jaar trekken we alles uit de kast, want we mogen eindelijk weer met de hele familie aan tafel. Ga jij ook all the way met paasdecoratie, takken en een mooi gedekte tafel? Dan kun je vast wat inspiratie gebruiken voor de paasversiering en tafelstyling. Met deze tips van vtwonen.be wordt Pasen vrolijker dan ooit!

13 april