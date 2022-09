Ebola-uitbraak in Oeganda kost al aan vier mensen het leven

West- en Centraal-Afrika worden met enige regelmaat opgeschrikt door een uitbraak van ebola. De meest recente waren in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar het virus in 1976 werd ontdekt. Dat jaar was er ook epidemie in Soedan. In de periode 2014-2016 werden onder andere Liberia, Sierra Leone en Guinee zwaar getroffen, met in totaal ruim 11.000 doden.