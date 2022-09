Ebola-uitbraak in Oeganda kost al aan minstens 11 mensen het leven

Volgens de minister is inmiddels vastgesteld dat nog eens elf personen besmet zijn geraakt, 58 anderen worden in de gaten gehouden omdat ze met een van de patiënten in contact zijn geweest. De bron van de infectie is nog niet achterhaald. De belangrijkste stad van Mubende ligt aan een snelweg naar hoofdstad Kampala. In 2000 stierven in het noorden van Oeganda meer dan 200 personen door ebola.