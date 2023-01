Dweept Oekraïne openlijk met nazistische figuren? Herdenking ultranationalist Stepan Bandera doet wenkbrauwen fronsen

WEERBE­RICHT. Wisselval­li­ge zondag met enkele buien, temperatu­ren tot 10 graden

Het is vandaag eerst wisselvallig, met vooral in de Ardennen enkele buien. In het westen blijft het meestal droog. Aan het einde van de namiddag of 's avonds bereikt een actieve regenzone het westen van het land. Hier en daar kan er korrelhagel voorkomen en is een donderslag mogelijk. De maxima variëren van 5 graden op de Ardense hoogten tot 9 à 10 graden in Laag- en Midden- België. Dat meldt het KMI.

12:11