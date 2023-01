Dweept Oekraïne openlijk met nazistische figuren? Herdenking ultra-nationalist Stepan Bandera doet wenkbrauwen fronsen

Antwerpen Politie rukt massaal uit na vechtpar­tij in gevangenis Begijnen­straat

In de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen zijn er zaterdagnamiddag ongeregeldheden uitgebroken na een vechtpartij. Tijdens de wandeling kreeg een vijftal gevangenen het met elkaar aan de stok. Twee van hen raakten gewond en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

7 januari