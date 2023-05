Duizenden verlaten gas- en olie-installaties vervuilen Noordzee, ondanks verplichting tot ontmanteling

Duizenden olie- en gasinstallaties worden achtergelaten in de Noordzee, waar ze vervuiling en ­andere gevaren ­kunnen veroorzaken. Het gaat over bijna 23.000 boorputten, ruim 8.500 kilometer aan pijpleidingen en 62 gas- en olieplatformen. Dat schrijft ‘De Tijd’.

De krant heeft samen met het Nederlandse ‘Follow The Money’ en de Noorse omroep ‘NRK’ het ‘kerkhof in de Noordzee’ volledig in kaart gebracht.

Uit de ‘North Sea Investigations’ blijkt dat al bijna één op de tien olie- en gasplatforms in de Noordzee niet meer gebruikt wordt. Het aantal zal de komende jaren oplopen in de honderden. Ook 20 procent van alle pijpleidingen die er liggen, worden niet meer gebruikt, net als 85 procent van alle boorputten. Die installaties zijn vooral in handen van grote ­bedrijven zoals BP, Shell, Equinor en TotalEnergies.

De eigenaar wil het onderstel van olieplat­form Dunlin Alpha achter­laten in de zee. België heeft daar­tegen verzet aangete­kend bij het Verenigd Koninkrijk.

Hoge kosten ontmanteling

Het is internationaal verplicht om ongebruikte platforms in de Noordzee volledig af te breken, maar vaak is dat zo’n dure en complexe klus dat de eigenaars uitzonderingen verkrijgen bij de bevoegde landen. De kostprijs tussen 2020 en 2030 bedraagt zeker 30 miljard euro, zowel voor de bedrijven als de landen in wier zeegebied de installaties liggen.

Het gaat bijvoorbeeld over het olieplatform Dunlin Alpha in de Britse Noordzee, dat vanop de ­zeebodem 240 meter hoog is. Het betonnen onderstel weegt 342.000 ton en de eigenaar wil dat achter­laten in de zee. België heeft daar­tegen verzet aangetekend bij het Verenigd Koninkrijk. Ook Duitsland, Nederland, Spanje, ­Zweden en de Europese Commissie sluiten zich aan bij het verzet. Maar er zijn geen tribunalen om dat af te dwingen en na internationaal overleg kan het VK dat toch doordrukken, zeker sinds het geen lid meer is van de Europese Unie.

KIJK. Dit eiland moet stroom uit Noordzee bij ons aan land brengen