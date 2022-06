Duizenden tegenstanders van NAVO betogen in Madrid

Brussel Jongetje (9) heeft geperfo­reer­de long na val van tweede verdieping in Molenbeek “Hij zei dat het zijn zusje was”

In de Bruggestraat in Sint-Jans-Molenbeek is zaterdagavond een kind uit een raam op de tweede verdieping van een woning gevallen. Het jongetje is er erg aan toe. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk, het parket van Brussel onderzoekt de zaak.

12:33