Duizenden Russische soldaten omsingeld in Lyman: “Ze hebben drie opties: of ze breken uit, of ze graven zich in. Of ze sterven allemaal samen”

Oekraïne heeft naar eigen zeggen de strategisch belangrijke plaats Lyman in het oosten van het land omsingeld. In de plaats zouden een paar duizend Russische militairen opgesloten zitten. “Ze hebben nu drie opties: of ze breken uit, of ze graven zich in. Of ze sterven allemaal samen”, zegt de gouverneur van de naburige Oekraïense regio Loehansk.

BEKIJK. Oekraïense troepen boeken aanzienlijke resultaten in oosten

Het gaat om een stand van zaken van zaterdagochtend, aldus Serhi Hajdaj, gouverneur van de naburige Oekraïense regio Loehansk. Volgens Hajdaj “hebben de bezetters aan hun oversten de mogelijkheid gevraagd om er weg te geraken”, maar dat zou afgewezen zijn. “Ze hebben nu drie opties: of ze breken uit, of ze graven zich in. Of ze sterven allemaal samen. Ze zijn met ongeveer 5.000, maar er is geen exact aantal.”

Volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger in West-Oekraïne zijn ongeveer 5.000 tot 5.500 Russen verschanst in en rond Lyman. De Russen zijn omsingeld in Lyman, zegt ook hij aan persbureau Interfax-Ukraine.

Grote nederlaag voor Poetin

Volgens gouverneur Hajdaj is het de eerste keer tijdens het conflict dat er zo’n groot aantal Russische soldaten omsingeld geraakt is. Bijna alle toegangswegen zijn afgesloten, klinkt het. Verschillende Westerse militaire experten gaan ervan uit dat de stad de komende dagen volledig bevrijd zal worden. Dat zou neerkomen op een grote nederlaag voor Russisch president Vladimir Poetin.

De pro-Russische separatistenleider in Donetsk, Denis Poesjilin, zei vrijdag dat de situatie in Lyman “zorgelijk” is geworden. Hij is bang de Oost-Oekraïense stad te verliezen aan de Oekraïense troepen, die de stad “gedeeltelijk omcirkeld” hebben. Poesjilin verklaarde dat de huidige aanval puur bedoeld is om de “historische” dag te overschaduwen. Vrijdag kondigt Poetin in Moskou immers de formele annexatie aan van vier Oekraïense regio’s, na de omstreden, internationaal veroordeelde referenda.

Spoorwegknooppunt

Russische strijdkrachten veroverden de plaats, een belangrijk spoorwegknooppunt in het noorden van de provincie Donetsk, in mei van dit jaar. Verovering van Liman zou het voor het Oekraïense leger makkelijker maken om door te stoten naar de regio Loehansk, zeggen militaire bronnen in Oekraïne.

Op Twitter is te zien hoe Oekraïense soldaten de vlag hijsen bij een ingang van de stad:

“Ernstige gevolgen als Rusland kernwapens gebruikt”

