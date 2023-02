Duizenden nieuwe meldingen van problemen apneu-apparaten Philips: toezichthouder VS meldt 82 doden

Dikketrui­en­dag ingezet met nieuwe naam: #iktrekhet­mij­aan

Dikketruiendag, die dit jaar plaatsvindt op 9 februari, verandert in #iktrekhetmijaan. "Wat we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken of de verwarming lager zetten", luidt de redenering. Net zoals andere jaren is het de bedoeling dat klassen, bedrijven en lokale overheden haalbare klimaatacties opzetten. Al 360 organisaties, bedrijven, scholen en gemeenten hebben aangegeven mee te doen.

