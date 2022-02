Duizenden mensen op straat in Brazilië na moord op Congolese man: "Wij hebben elke 23 minuten een George Floyd”

Gisteren trokken in 20 Braziliaanse steden demonstranten de straat op om de moord op de 24-jarige Congolese vluchteling Moise Mugenyi Kabagambe aan te klagen. De man werd op 24 januari vermoord op een van de bekendste stranden van Rio de Janeiro nadat hij de eigenaar van de strandbar waar hij werkte gevraagd had achterstallig loon uit te betalen.

Kabagambe werd vermoord toen hij 24 januari een bezoekje bracht een de bar op het bekende strand van Barra da Tijuca om achterstallig loon op te vragen. Het ging om 200 real, omgerekend een kleine €33.

Op camerabeelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien hoe Kabagambe tegen de vlakte werd geslagen en hoe zijn handen werden vastgebonden op zijn rug toen hij het bewustzijn was verloren. Ook daarna werd de jongeman mishandeld met staven. Hij bezweek uiteindelijk aan verwondingen op zijn borst. Voorlopig zijn drie verdachten gearresteerd.

De moord op de Congolese man heeft voor grote verontwaardiging gezorgd in Brazilië. In 20 steden waaronder São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador en de hoofdstad Brasilia kwamen mensen op straat om zware straffen te eisen voor de daders.

Slavernijverleden

Volgens Douglas Belchior, een van de belangrijkste stemmen binnen het Coalizão Negra Por Direitos netwerk en een van de stuwende krachten achter de protesten is de moord op de jonge man een gevolg van het diepgewortelde racisme in de Braziliaanse samenleving. Volgens hem valt er in Brazilië elke 23 minuten een zwart dodelijk slachtoffer. “Hier hebben we elke 23 minuten een George Floyd”, zegt hij. “Elke 23 minuten hebben we een Moïse.”

Het is volgens Belchior geen toeval dat Brazilië het laatste land van Zuid-Amerika was om slavernij af te schaffen. “Brazilië is een land dat gebouwd is op slavernij. Het is het land waar slavernij het langst werd toegelaten en het laatste land op het Amerikaanse continent dat slavernij heeft verboden”, zegt hij. De wortels van racisme in Brazilië liggen volgens hem dan ook hier.

Presidentsverkiezingen

Braziliaans president Jair Bolsonaro, die een verblijf heeft op enkele minuten van waar de moord heeft plaatsgevonden, heeft vooralsnog nog niet gereageerd op het nieuws. Voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva heeft de moord wel streng veroordeeld. Later dit jaar volgen er in Brazilië presidentsverkiezingen.

Kabagambe vluchtte op 13-jarige leeftijd vanuit de stad Bunia in het Noordoosten van Congo naar Brazilië nadat zijn grootmoeder op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Sinds 2000 zijn meer dan 2500 Congolezen in Brazilië erkend als vluchteling.

De familieleden van Kabagambe hebben op sociale media hun dankbaarheid geuit aan iedereen die aanwezig was op de protesten.