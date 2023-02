Duizenden mannen in de hele wereld opgelicht met foto’s van één Braziliaans model

‘Janessa Brazil’ is het gezicht van duizenden valse profielen op sociale media die worden gebruikt om mannen mee op te lichten. Elke dag krijgt de vrouw, die eigenlijk Vanessa (37) heet, berichten van aanbidders die denken dat ze een relatie hebben met haar. Ze kan hen enkel teleurstellen. Oplichters misbruiken haar foto’s. Duizenden mannen liepen al in de val.

Het verhaal van Vanessa, een 37-jarige Braziliaanse vrouw, krijgt aandacht in de podcast ‘Love, Janessa’ die journalisten Hannah Ajala en Simon de Bruxelles maakten in samenwerking met de Britse en Canadese omroepen BBC en CBC. De Bruxelles kwam op het idee nadat hij zelf werd benaderd door een profiel dat de foto’s gebruikte. Toen hem na een tijd werd gevraagd geld over te maken, had hij door dat het een scam was.

De echte Vanessa (haar familienaam houdt ze geheim) woont momenteel in een flat in Florida aan de Amerikaanse kust. Ze beweert dat de oplichters “haar leven en carrière verpest hebben”.

Volledig scherm 'Janessa Brazil' tijdens een liveshow als cam-girl. © RV

Cam-girl

In een vorig leven werkte de Braziliaanse, die werd geboren in Rio de Janeiro, acht jaar lang als ‘cam-girl’ onder de naam ‘Janessa Brazil’. Ze praatte met fans, deelde live - soms pikante - beelden en bezorgde hen foto’s. “Ik haat die naam nu”, zegt de vrouw. “Maar hij zorgde ervoor dat ik snel populair was.” Ze koos voor ‘Brazil’ omdat ze uit dat land komt, maar ook omdat het veel gegoogeld wordt. Het leverde haar meteen veel fans op.

Miljoen dollar per jaar

Op haar hoogtepunt verdiende Vanessa als cam-girl ongeveer een miljoen dollar per jaar. Klanten betaalden tot 20 euro per minuut om naar haar te kijken en om met haar te praten. ‘Janessa Brazil’ had haar eigen website, een succesvol merk. Ze had haar plaats veroverd in de online adult-entertainment industrie.

Volledig scherm Foto's van 'Janessa Brazil' die oplichters nu gebruiken. © RV

Maar tijdens een live-show beweerde een man plots dat hij haar echtgenoot was en dat ze hem had beloofd te stoppen als cam-girl. Ze dacht eerst dat het een grap was, maar vroeg hem om haar te mailen. Later kwamen er steeds meer van die opmerkingen tijdens haar shows. Mensen vroegen zelfs of ze haar identiteit kon bewijzen. Het bleek telkens te gaan om mannen die opgelicht waren.

“Het was een nachtmerrie”

“Het was een nachtmerrie”, zegt Vanessa. “Ik had medelijden met hen. Als ik mijn foto’s niet had gedeeld, waren die mannen misschien geen slachtoffers van oplichting geworden.” Het ging telkens om valse profielen die foto’s van ‘Janessa Brazil’ gebruikten. “Als ik al het geld zou krijgen dat mannen naar die oplichters hebben gestuurd, zou ik miljardair zijn”, zegt Vanessa. In 2016 stopte ze haar activiteiten als cam-girl.

Volledig scherm Janessa Brazil. © RV

Vanessa zegt in de podcast dat ze denkt dat het in de aard van veel mannen zit, om voor een vrouw te willen zorgen. Daarom dat ze bereid zijn geld over te maken, zelfs zonder dat ze die vrouw gezien hebben. “Ze willen zich geliefd voelen", klinkt het.

250.000 euro overgeschreven

Zo raakte Roberto Marini, een Italiaanse dertiger, verslaafd aan de valse ‘Janessa Brazil’. Na enkele maanden van liefdevolle berichten, begonnen de oplichters geld te vragen. Eerst voor een kapotte telefoon, later voor een operatie voor een familielid, ... en telkens meer. De man maakte in vier jaar tijd 250.000 euro over, hoewel hij de vrouw nooit in het echt ontmoette.

Volledig scherm Foto's van Janessa Brazil die door oplichters gebruikt worden. © RV

Meer dan 100.000 valse profielen

In totaal zouden er van ‘Janessa Brazil’ meer dan 100.000 valse accounts bestaan op sociale media. Experten gaan ervan uit dat daar verschillende grote misdaadbendes achter zitten. Een van hen zou opereren vanuit Ghana, een land waarnaar ook Roberto Marini geld overschreef.

KIJK. Wat is vriendschapsfraude? Lien Meurisse van FOD Economie geeft uitleg

KIJK. Hoe kan je vriendschapsfraude voorkomen? Lien Meurisse van FOD Economie geeft uitleg