Duizenden Belgen wachtten urenlang op plaatsje, maar hoeveel zin heeft het eigenlijk om je in te schrijven op reservelijst?

Jos Brech houdt onschuld in zaak Nicky Verstappen (11) vol, maar justitie dringt aan: “Leg dan uit waaróm”

16:59 Jos Brech (48) houdt vol dat hij niets te maken heeft met het misbruik en de dood van Nicky Verstappen. Dat zei hij tijdens de eerste regiezitting in het hoger beroep dat dinsdag in Nederland is begonnen. “Ik heb Nicky gevonden, maar ik heb niks te maken met zijn dood, ik heb hem niet weggenomen uit het tentenkamp en ik heb hem niet misbruikt”, klonk het. Het Nederlandse gerecht probeerde onlangs met een extra verhoor Brech ‘aan te sporen’ met een beter verhaal te komen: “Leg dan uit waarom wij het verkeerd zien. Wij zitten hier niet om u te pakken, maar om antwoorden te krijgen.”