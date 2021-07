Duizenden antivaxers op straat in Griekenland

Man van 22 springt met zwemband in het water en verdrinkt in Eupen, meisje van 15 nog altijd vermist in Rendeux, vijftiger omgekomen in zijn kelder in Aywaille

10:58 Het noodweer slaat hard toe. In Eupen in de Oostkantons heeft de hevige regenval gisteren het leven gekost aan een 22-jarige man. In Rendeux in de provincie Luxemburg werd een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd vermist. En in Aywaille is een vijftiger omgekomen in zijn kelder.