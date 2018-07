Duivenvlucht afgelast door pseudovogelpest 19 juli 2018

02u34 0

De duivenvlucht van vandaag in Moorsel wordt afgelast wegens de uitbraak van de pseudovogelpest in de regio. Dat meldt schepen van Vrije Tijd Ilse Uyttersprot (CD&V). "Iedereen is al eens ziek en voor vogels is dat niet anders", aldus Uyttersprot. "Op 5 juli werd bij een pluimveehandelaar in Haaltert pseudovogelpest vastgesteld, een ziekte die geen enkel risico inhoudt voor de volksgezondheid. Maar spijtig genoeg geldt dat niet voor pluimvee. Omdat Moorsel binnen het toezichtsgebied valt, werd de duivenvlucht van morgen (vandaag, red.) er afgelast. Als schepen van Vrije Tijd voel ik mee met de duivenliefhebbers die hun seizoen slecht zien starten." (RLA)