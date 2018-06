Duivels vertrekken richting Moskou: onze eigen 'Nainggolan' pakt zijn koffer uit in 'Radja's World' TTR

13 juni 2018

13 juni 2018

Het is zover. Onze Rode Duivels zijn vanmiddag vertrokken richting Rusland. En dat zonder Radja Nainggolan. Nu zijn ploegmaten zonder hem op het vliegtuig zitten, pakt de thuisgebleven 'Radja' zijn koffer uit. Vanuit zijn rijkelijk versierde ‘man cave’ toont de voetballer – gespeeld door acteur Ivan Pecnik, bekend van 'Tegen De Sterren Op' – wat hij zou meegenomen hebben naar het WK. In zijn goedgevulde koffer zit heel wat anders dan een paar voetbalschoenen… Zijn eerste vlog is slechts een opwarmertje, want voor en daags na alle wedstrijden werpt onze eigen Radja - in de videoblog ‘Radja’s World’ - een kritische blik op de gebeurtenissen op en rond het veld.