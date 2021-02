Duitsland verlengt inreisverbod uit vrees voor mutaties - Bijna 4.000 Amazon-medewerkers ten onrechte in isolatie

Waarom Tirol laagste coronacij­fers van Oostenrijk heeft, maar toch wordt afgesloten van buitenwe­reld

16 februari Hoewel Tirol al dagenlang het laagste aantal nieuwe coronagevallen van alle Oostenrijkse deelstaten rapporteert, wordt het gebied toch afgesloten van de buitenwereld. Oorzaak is de opmars van de gevaarlijkere Zuid-Afrikaanse variant. Er zijn al zeker vierhonderd besmettingen vastgesteld. Voor zover bekend is dat de grootste cluster in heel Europa.