Duitsland sluit deal met Canada voor productie en transport waterstof

Michelle Martin zal vanaf vrijdag worden vrijgelaten zonder voorwaarden. De vrouw die 30 jaar cel kreeg in de Zaak-Dutroux, zal kunnen staan en gaan waar ze wil. Dat maakte Paul Marchal, de vader van de vermoorde An, dinsdagavond zelf bekend via sociale media. “Net vandaag op 23 augustus kregen we de brief in de bus van het gerecht”, zegt Marchal. Op 23 augustus 1995 werden An en Eefje ontvoerd aan de Belgische kust.

