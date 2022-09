Duitsland koopt bijna 99 procent van wankel energieconcern Uniper

Duits plan om heffing op te leggen aan gasverbrui­kers wankelt

Het Duitse plan om een extra heffing op te leggen aan gasverbruikers heeft vertraging opgelopen. Het plan geldt als een van de belangrijkste pogingen van de regering om de energiesector te stabiliseren, maar de vraag is of het dus op tijd in werking kan treden. De maatregel zou woensdag ter goedkeuring aan het kabinet worden voorgelegd. Maar door die termijn ging een streep omdat een aantal ministeries hun handtekening niet had gezet.

14 september