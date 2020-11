Duitsland houdt in 2024 proefproject met waterstoftrein

Antwerpen Primeur in België: vuilniswa­gens op waterstof rijden volgend jaar rond in Antwerpen

19 november In Antwerpen rijden volgend jaar twee vuilniswagen op waterstof rond. De nieuwe wagens krijgen een elektrische motor en een brandstofcel. In de toekomst halen de wagens zonder uitstoot van CO2 het huishoudelijke afval op in de stad. Het initiatief is een primeur voor ons land.