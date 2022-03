Duitsland gaat coronamaatregelen opheffen

Finnen voor vijfde jaar op rij gelukkig­ste mensen ter wereld, België zakt naar 19de plaats

De Finnen zijn voor het vijfde jaar op rij de gelukkigste mensen ter wereld, melden onderzoekers die meewerkten aan het World Happiness Report. België zakt twee plaatsen en staat op de 19de plek. Denemarken is tweede, IJsland derde en Zwitserland vierde en Nederland vervolledigt de top vijf. De onderzoekers zeggen dat het verschil tussen Denemarken en Finland een stuk groter was dan in 2021. De meeste data zijn verzameld voordat Rusland Oekraïne binnenviel.

