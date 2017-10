Duitser aangehouden die explosieven aan boord van vliegtuig wilde smokkelen in Zweden LB

12u32

Bron: Goteborgs-Posten, Daily Mail 0 Aftonbladet / Twitter De man wordt door veiligheidsdiensten weggeleid. Een twintiger is gearresteerd nadat hij in de luchthaven van Göteborg probeerde explosieven aan boord van een vliegtuig te krijgen. Dat bevestigt de Zweedse politie.

De man en zijn bagage werden gisteren gecontroleerd toen hij wilde inschepen voor een binnenlandse vlucht. Tijdens de routinecontrole bleek explosief materiaal in zijn bagage te zitten, meldt politiewoordvoerder Peter Adlersson. De politie en bomspecialisten werden er bij gehaald en die troffen verschillende pakketjes TATP aan, het explosief dat ook wel 'de moeder van Satan' wordt genoemd.





Hade fruktade sprängämnet TATP i bagaget, enligt uppgifter till Aftonbladet pic.twitter.com/KHkUSV06Gr Aftonbladet(@ Aftonbladet) link

Dat is moeilijk te detecteren en wordt vaak gebruikt door terroristen van IS. Dezelfde stof werd gebruikt om de zelfmoordgordels te maken voor de aanslagen in Parijs in 2015 en zat ook in de rugzak waarmee een terrorist zich eerder dit jaar na een concert in Manchester opblies.