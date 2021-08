Duitse sociaaldemocraten steken CDU/CSU voorbij in peiling

In de peiling die het instituut Forsa uitvoerde voor RTL/ntv is de SPD in vergelijking met vorige week met twee procentpunt gestegen, tot 23 procent. De CDU/CSU-alliantie gaf één procentpunt prijs, en staat nu op 22 procent. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de sociaaldemocraten op kop staan in een peiling van dat instituut. De Groenen verliezen één procentpunt en halen als derde partij nu achttien procent van de stemmen.