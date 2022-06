Duitse regulator waarschuwt voor volledige afsluiting van Russisch gas

Man die verantwoor­de­lijk was voor Poetins nucleaire koffertje teruggevon­den met schotwond aan hoofd

In de Russische stad Krasnogorsk, niet ver van de hoofdstad Moskou, is de 53-jarige Vadim Zimin, een voormalig medewerker van president Vladimir Poetin, in zijn appartement teruggevonden met een schotwond aan zijn hoofd. Zimins broer trof hem aan “in een grote plas bloed”. Volgens Russische staatsmedia zou de man geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. De hooggeplaatste ex-officier leeft nog, maar ligt momenteel in kritieke toestand op intensieve zorgen.

