Duitse regering verbiedt overname technologiebedrijf IMST door Chinezen

Opnieuw mysterieu­ze monoliet verschenen, deze keer op bergtop in Californië

11:58 Er is opnieuw een mysterieuze monoliet verschenen. Nadat er eerder al een metalen obelisk was gespot in een woestijn in de Amerikaanse staat Utah en op een bergtop in Roemenië, is er nu ook eentje ontdekt op een bergtop in Californië.