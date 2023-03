Duitse regering biedt weinig hoop op snel akkoord over verbod auto’s met verbrandingsmotor

Werkloze vrouw ‘vergeet’ te melden dat ze al 5 jaar op vakantie is in Tenerife: 33.500 euro aan uitkerin­gen onterecht ontvangen

Ze was al vijf jaar op vakantie in Tenerife, maar kreeg nog iedere maand dopgeld van de RVA. In Namen is de vrouw vandaag veroordeeld tot het terugbetalen van de ruim 33.500 euro aan onterecht ontvangen uitkeringen. De vrouw uit het Waalse Profondeville was naar eigen zeggen “vergeten” te melden dat ze een nieuw leven was begonnen, maar moet nu 30 jaar lang 100 euro per maand terugstorten.