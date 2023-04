Duitse politieman met topfunctie dreigt alles te verliezen na avond op café met jongere collega

Duitsland is in de ban van een seksschandaal rond een politieman. Andreas Renner (49) had het allemaal mooi voor elkaar. Hij was de hoogste agent in rang, genoot een uitstekende reputatie en en had een topsalaris van meer dan 8.000 euro. Maar na een avond op café met een vijftien jaar jongere collega, dreigt hij zowat alles te verliezen.

Andreas Renner (49) bevond zich in november 2020 op het hoogtepunt van zijn carrière. Na topfuncties bij de politie, recherche en het ministerie van Binnenlandse Zaken werd hij benoemd tot politiebaas in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, met een topsalaris van bijna 8.500 euro.

Duits vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Thomas Strobl (CDU) loofde de politiemanager bij zijn aanstelling vanwege zijn “uitstekende reputatie”. Die ligt twee jaar later volledig aan diggelen als gevolg van één dronken avond op café. “Mijn hele bestaan staat op het spel”, zegt de getrouwde vader daar zelf over.

De politieman is al meer dan twee jaar geschorst en moet zich voor de rechter verantwoorden wegens een seksschandaal. Het proces, waarin hij terechtstaat voor aanranding, is vrijdag begonnen voor rechtbank in Stuttgart. Centraal daarin staat de vraag hoe zijn penis terechtkwam in de hand van zijn collega. Andreas Renner riskeert een gevangenisstraf, maar hij ontkent alle aantijgingen.

#MeToo-beweging

Volgens de advocaten van Renner dient de aanklacht het cliché van de #MeToo-beweging en het cliché van een zwak vrouwbeeld. Zij zeggen dat er in de hele zaak maar één slachtoffer is, namelijk hun cliënt Andreas Renner (49). Maar daar denkt een vijftien jaar jongere politieagente helemaal anders over.

Het begon allemaal op 12 november 2021, een vrijdag. Andreas Renner had in de namiddag een afspraak met de 34-jarige politieagente om te praten over haar carrière. De vergadering vond plaats in een gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Stuttgart.

Champagne

De vrouw zat in een selectieprocedure voor een hogere functie bij de politie, en Andreas Renner was lid van de beoordelingscommissie bij die benoemingen. Het ging om een officiële afspraak, waarbij verschillende topfunctionarissen aanwezig waren. Tijdens de meeting werd champagne gedronken.

Na afloop trokken Renner, de 34-jarige agente nog een derde collega naar een café. Het was gezellig, rond middernacht vertrok de derde collega naar huis. Renner en zijn vijftien jaar jongere collega trokken naar een andere bar. Ze zaten er urenlang bij een tafeltje aan de ingang, en dronken bier en whisky-cola.

Bewakingscamera legt kus vast

Een bewakingscamera legde dat allemaal vast. Op een bepaald moment kwamen de twee dichter tot elkaar en begonnen ze te kussen. Volgens het parket kwam het initiatief duidelijk van Andreas Renner (49). Het gesprek tussen de twee ging intussen al lang niet meer over politiewerk. Renner zou zijn 34-jarige collega toevertrouwd hebben dat hij het erotisch vond om vrouwen te zien plassen.

Om 3 uur ‘s nachts verlieten de beschonken collega’s de bar. Over wat er daarna gebeurde, lopen de versies van beide collega’s uiteen. Renner beweert dat, toen hij op straat aan het plassen was, de vrouw plots zijn penis vastgreep. De politievrouw zegt echter dat Renner haar linkerhand greep, zijn penis erin duwde en toen begon te urineren.

Videogesprek

Een paar dagen later hadden de twee een videogesprek via Skype. Renner vertelde de politievrouw dat hij haar kon helpen bij haar professionele ontwikkeling, als ze ook privé contact zouden houden. De 34-jarige agente nam het gesprek stiekem op. Dat is illegaal, want het gebeurde zonder medeweten van haar collega.

De vrouw overhandigde de opname later aan het parket. De speurders zijn van mening dat daarbij sprake was van een gerechtvaardigde noodsituatie om het aanhoudende gevaar af te wenden van een opgedrongen seksuele relatie met haar baas.

140.000 euro

De politieman met blitzcarrière werd in december 2021 geschorst na een anonieme klacht. Volgens ‘Bild’ krijgt hij sindsdien nog steeds elke maand zijn volledige loon uitbetaald, zonder te werken. Het zou intussen al gaan om meer dan 140.000 euro.

Het ‘penisproces’ is vrijdagochtend gestart voor de rechtbank van Stuttgart en geniet een enorme publieke belangstelling. Er zijn acht dagen met hoorzittingen gepland. Het proces zorgt zelfs voor politieke onrust. Volgens oppositiepartijen was Andreas Renner de ‘favoriet’ van de minister die absoluut politietopman moest worden en hebben controlemechanismen gefaald bij zijn aanstelling.

Na zijn schorsing lekte immers uit dat Andreas Renner, voor hij zijn topfunctie kreeg, gedurende lange tijd minstens drie politieagentes bestookte met pornografische foto’s van zichzelf.

Hooggeplaatste mannen

De advocaten van Andreas Renner zeggen dat hun cliënt in deze zaak het slachtoffer is. Volgens hen gaat de 34-jarige agente doelbewust “op zoek naar oudere, hooggeplaatste mannen om die contacten in haar voordeel te gebruiken”. De vrouw zou verzwegen hebben dat ze op het moment van de feiten al maandenlang een intieme relatie had met een andere, eveneens oudere en hooggeplaatste ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De advocaten voeren ook aan dat op beelden van de bewakingscamera duidelijk te zien dat de vrouw zelf bewust hunkerde naar genegenheid van Andreas Renner.