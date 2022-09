Duitse kanselier Olaf Scholz belooft voldoende elektriciteit

Spaargids.be Gaat je kind dit jaar naar een sportclub of jeugdbewe­ging? Dan kan je een terugbeta­ling tot 45 euro van de mutuali­teit krijgen

Kinderen en jongeren vissen jaar na jaar uit welke hobby’s hen het beste liggen. Of ze zich nu aansluiten bij een jeugdvereniging of bij een sportclub, telkens moet je als ouder inschrijvingsgeld betalen. Via de aanvullende verzekering van je ziekenfonds kan je daarvoor op een tussenkomst rekenen. Maar welke mutualiteiten betalen het meeste terug? Spaargids.be zoekt het uit.

