Duitse consul op de vlucht na moord op Belgische echtgenoot in Brazilië

In een communiqué stelt de rechtbank van Rio de Janeiro dat de rechter "de preventieve hechtenis had bevolen van de Duitse consul Uwe Herbert Hahn, die beschuldigd wordt van de moord op zijn echtgenoot, de Belg Walter Biot, op 5 augustus". Aangezien de verdachte "zondag naar Duitsland is vertrokken", heeft de magistraat besloten hem "op de lijst van voortvluchtigen van Interpol te plaatsen", aldus de rechtbank.

De diplomaat was begin augustus gearresteerd in zijn flat in Rio de Janeiro nadat het levenloze lichaam van zijn echtgenoot daar was aangetroffen. De Duitser had laten uitschijnen dat zijn man plots onwel was geworden, was gevallen en vervolgens overleden. De speurders vonden echter bloedsporen in de hele woning en uit de autopsie bleek dat een klap op het achterhoofd tot de dood had geleid.