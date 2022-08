Duitse consul na moord op Belgische echtgenoot zo ziek dat hij vanuit gevangenis is overgebracht naar ziekenhuis

Uwe Hahn (62), de Duitse consul die in Brazilië verdacht wordt van moord op zijn Belgische echtgenoot, is opgenomen in het ziekenhuis. De diplomaat, die zich onaantastbaar waande , zat sinds afgelopen weekend in de gevangenis. Volgens Braziliaanse media voelde hij zich dinsdag zodanig ziek dat hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

De Belg Walter Biot overleed vrijdag, volgens consul Uwe Herbert Hahn nadat hij ziek was geworden en gevallen. Op videobeelden is te zien hoe de consul die versie van de feiten geeft aan de politie. Volgens de Duitser zat zijn echtgenoot Walter Biot aan de drank en drugs, wat zijn val zou verklaren.

De politie geloof echter niets van die uitleg. Uit een getuigenverklaring blijkt dat de consul zich arrogant gedroeg, zich onaantastbaar waande vanwege zijn status als diplomaat en zijn partner vernederde en sloeg. Het slachtoffer vertoonde een dertigtal recente en minder recente verwondingen en in de luxeflat van het diplomatenkoppel was geprobeerd om bloedvlekken te laten verdwijnen.

Dreigende scheiding

Bovendien is er een motief. Het koppel had volgens een getuige bijna dagelijks ruzie over een erfenis van 600.000 euro die Walter Biot (53) had gekregen van een rijke vriend uit België. Daardoor was hij nu minder financieel afhankelijk van de consul, waardoor een scheiding steeds dichterbij leek te komen.

Volledig scherm Het koppel woonde in Ipanema, vlak bij het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. © Getty Images

De consul werd dus aangehouden voor moord, ondanks zijn diplomatieke onschendbaarheid. Iets waar de Duitser wellicht niet op gerekend had. Zijn advocaat probeerde hem vrij te krijgen vanwege zijn status als diplomaat, maar die was volgens een rechter niet van toepassing omdat de feiten op Braziliaanse grond gebeurden en niet in de ambassade. De consul was ook niet in functie tijdens de feiten.

Hoge bloeddruk

In de gevangenis moet consul Uwe Hahn het plots heel erg benauwd gekregen hebben. Niet alleen is zijn partner nu dood, hij wordt zelf verdacht van moord en moest zijn luxueuze penthouse in Ipanema, aan het strand van Copacabana, omruilen voor een gevangeniscel.

Volgens verschillende Braziliaanse media werd Uwe Hahn dinsdag zodanig ziek dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis Hamilton Agostinho Vieira Castro in het westen van Rio de Janeiro. Zijn bloeddruk zou zodanig gestegen zijn dat hij een behandeling en medicijnen nodig had.

Nadat de consul weer aan de beterhand was, werd hij meteen weer afgevoerd naar de gevangenis.

Duitse diplomaat verdacht van moord op Belgische echtgenoot