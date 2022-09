Duits plan om heffing op te leggen aan gasverbruikers wankelt

WHO: “Einde coronapan­de­mie is in zicht, maar we zijn er nog niet”

"We hebben ons nooit in een betere positie bevonden om de coronapandemie een halt toe te roepen." Dat heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus meegedeeld. "Maar we zijn er nog niet", waarschuwde hij meteen. Afgelopen week werd het laagste aantal Covid-overlijdens geregistreerd sinds maart 2020, in de eerste coronagolf.

