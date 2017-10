Duikers zoeken in kanaal Brussel-Charleroi in Bende-onderzoek bewerkt door: mvdb

21u10

Bron: Belga 1 photo_news Archieffoto: in het Bende-onderzoek doorzochten duikers in augustus 2010 het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van Ronquières. Duikers hebben vandaag in het kanaal in Ronquières onderzoeksdaden verricht ter verificatie van elementen in het dossier van de Bende van Nijvel. Dat heeft het parket van Bergen bevestigd.

Bepaalde delen van het kanaal Brussel-Charleroi werden doorzocht, zo vernam persagentschap Belga van het parket. Volgens François Demoulin van het parket van Bergen gaat het om "verificaties van elementen uit het dossier". Meer uitleg werd er niet gegeven.

Op dezelfde plekken werd ook al gezocht naar bewijsstukken in het jaar 1986. Er werden toen een kogelwerende vest (gestolen uit een zeilmakerij in Temse in 1983), een pistool dat van een politieagent werd gestolen en munitie aangetroffen.

Maar een onderzoek van deze bewijsstukken, door de onderzoeksrechter gevraagd in 2009, toonde aan dat de gevonden voorwerpen, die nog in goede staat waren, niet noodzakelijk door leden van de Bende van Nijvel in het water waren gegooid na de laatste overval op 9 november 1985. Het was deze vondst die aanleiding gaf om te spreken van manipulaties van het onderzoek naar de Bende.