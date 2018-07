Duiker nog steeds in levensgevaar 20 juli 2018

02u27 0 De duiker uit Bornem die woensdag op een werf in Aalst een betonblok op zijn zuurstoffles kreeg, verkeert nog steeds in levensgevaar.

De man, een veertiger, was met twee collega' aan de slag voor de Antwerpse firma Pellegrims. Ze doken in een put van zeventien meter diep om betonblokken te verwijderen, zodat ze nadien kabels konden doortrekken. Plots kreeg het slachtoffer een betonblok op zijn zuurstoftoevoer, waardoor hij meteen in de problemen kwam. Zijn collega's schoten hem nog ter hulp, maar geraakten zo zelf in moeilijkheden. Zij werden in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.





De veertiger kon uit het water gehaald worden en moest lange tijd ter plaatse gereanimeerd worden. Toen hij afgevoerd werd naar het ziekenhuis, verkeerde hij in levensgevaar en dat gevaar is nog altijd niet geweken. (KBD)