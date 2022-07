Dubbele klap voor vrouw uit Henegouwen: door overlijden vader vergeet ze hond in bloedhete auto waarna die sterft

Showbizz André Hazes opnieuw op vakantie met ex Monique Westenberg: “Van jetlag naar jetski”

De Nederlandse zanger André Hazes (28) is voor de tweede keer op vakantie met zijn ex Monique Westenberg (44). In april kozen de twee voor de Verenigde Staten. Vermoedelijk zitten Hazes en Westenberg dit keer in Thailand. Ook hun zoontje André jr. is van de partij

10:51