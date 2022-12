Druk Duits kanaal blijft nog een week gesloten door olievlek

KIJK. Vrouw redt 65-jarige man in nood tijdens zware sneeuw­storm in VS: "Ik laat deze man hier niet sterven!”

Sha’Kyra Aughtry hoort een man roepen om hulp tijdens de zware sneeuwstorm in Buffalo. In de sneeuw vindt ze Joey (65), een zwakbegaafde man, neemt hem mee en verzorgt hem. De man is er zwaar aan toe en lijdt aan koudvuur. Wanneer ze de hulpdiensten verwittigt, wordt ze op een lange wachtlijst gezet, dus neemt ze het heft in eigen handen. Op Facebook Live roept ze mensen uit de buurt op om de man te helpen, en de oproep werpt zijn vruchten af.

13:30