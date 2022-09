Drugsmiljonair ‘Bolle Jos’ ziet er mogelijk anders uit: politie verspreidt nieuwe beelden

Wie is ‘Bolle Jos’ en aan welke zaken wordt hij gelinkt?

Jos Leijdekkers staat in Nederland op de Nationale Opsporingslijst vanwege cocaïnehandel en geweld. Er is eerder al een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.



De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. “Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Het onderzoek heeft echter nog geen concreet zicht gegeven op zijn verblijfplaats”, zegt de politie. Met het naar buiten brengen van het nieuwe materiaal hoopt de politie meer informatie te krijgen over waar hij verblijft. Op een van de beelden is te zien hoe de man, gehuld in korte broek, op een tuinstoel zit.