Drugslijn naar Australië opgerold, hoofdverdachte aangehouden in Opglabbeek: 850 kilo MDMA onderschept RR RL

22 november 2019

02u31

Bron: ABC News, Politie Nederland, Australian Federal Police, ANP 1 De Nederlandse en Australische politie hebben samen een internationale drugslijn opgerold. Eerder deze maand werden op 15 locaties invallen gedaan, waarvan twee in België. In Opglabbeek werd een van de hoofdverdachten opgepakt.

De politie heeft in totaal 850 kilo MDMA onderschept waarvan miljoenen pillen gemaakt kunnen worden. Bij verkoop hadden die de criminelen bijna 185 miljoen euro kunnen opleveren, schat de politie van de Australische staat Queensland.

Op 23 augustus vonden Nederlandse agenten al 700 kilo MDMA in de haven van Rotterdam, klaar om naar Australië te verschepen. Na verder onderzoek sloeg de recherche op 5 november opnieuw toe. 120 agenten doorzochten twaalf gebouwen, met name in het Nederlandse Noord-Brabant. Daarbij werden verschillende drugslabs en 'safe houses’ ontmanteld en vijf verdachten aangehouden.

Hoofdverdachte in Opglabbeek

Ook in België werden twee locaties doorzocht. In het Limburgse Opglabbeek werd één van de vermoedelijke kopstukken van de bende aangehouden. Het gaat om een 58-jarige Nederlander, die aan de noorderburen zal worden uitgeleverd om daar berecht te worden.

Twee dagen later werden nog drie personen gearresteerd. Bij die doorzoekingen werd niet alleen 150 kilo MDMA gevonden, maar ook een kilo methamfetamine, 3 kilo cocaïne, 43.000 liter chemicaliën en twee vuurwapens.

Levenslang

Ook in Australië kwam de politie in actie. In de hoofdstad Sydney werd op 11 november een 48-jarige vrouw gearresteerd. Zij zal zich later deze maand voor de rechtbank in Brisbane moeten verantwoorden voor haar aandeel in de drugssmokkel. De verdachte vrouw kan levenslang krijgen voor het misdrijf, aldus de Australische Federale Politie.