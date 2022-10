Drugsbaron ‘De Vingerknipper’ verliest strijd tegen uitlevering vanuit Zwitserland

De Limburgse drugsbaron Flor ‘De Vingerknipper’ Bressers werd in februari opgepakt in een luxeflat in de Renaissance-toren in Zurich, waar hij was ondergedoken. De Limburger, die over een universitair diploma criminologie beschikt, stond toen al bijna een jaar op de lijst met Most Wanted-criminelen. Hij wordt ervan verdacht de leider te zijn bij grootschalige drugssmokkel.

Sinds zijn arrestatie zit de crimineel in een Zwitserse cel, in afwachting van zijn uitlevering aan ons land. Die vocht hij echter aan bij het Federaal Strafhof in Zwitserland. Daarbij heeft hij volgens de ‘Neue Zürcher Zeitung’ een nederlaag geleden.

Overbevolking en stakingen

Opmerkelijk zijn de argumenten die worden aangehaald. De drugsbaron dankt zijn bijnaam aan een verhaal over het afknippen van vingerkootjes met een snoeischaar, maar verwijst in zijn strijd tegen de uitlevering naar een rapport van het Europees Comité ter Preventie van Foltering. Daarin staat onder meer kritiek op de Belgische autoriteiten wegens overbevolking in de gevangenissen, en omdat er regelmatig stakingen zijn.

De verdediging van ‘De Vingerknipper’ voerde ook aan dat de situatie in de Belgische gevangenissen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“Totaal ongegrond”

Het Federaal Strafhof in Zwitserland vond de klachten van de drugsbaron “totaal ongegrond”. Er kan volgens de rechter niet worden aangenomen dat ‘De Vingerknipper’ na uitlevering aan ons land zou worden blootgesteld aan een behandeling die de mensenrechten schendt. Er werd ook aangehaald dat België werk maakt van nieuwe gevangenissen en de renovatie van bestaande complexen.

Daarmee was het uitleveringsproces nog niet afgerond. Bressers kon nog bij het Federaal Hooggerechtshof in Zwitserland in beroep gaan tegen de beslissing, maar liet de termijn daarvoor verstrijken. Daardoor zou eerstdaags zijn uitlevering volgen.

