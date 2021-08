Drugs komen nu zelfs per privéjet naar ons land: “Er is meer toezicht op dit soort vluchten nodig”

De Braziliaanse politie maakte de vondst bekend in een filmpje op sociale media. Het toont hoe een politieman in een privéjet op de tarmac in Fortaleza een reiskoffer opent. Er zit een groot wit pak in. De politieman betast de inhoud. Vanop een lederen vliegtuigstoel kijkt een crewlid beteuterd toe. De piloot staat naast hem. Intussen ploft de politieman een scherp mes in het pak. Hij vraagt aan de piloot wat hij denkt dat erin zit. De man met de vier strepen op zijn schouders gebaart dat hij het niet weet. “Als het blauw wordt, is het cocaïne”, zegt de politieman. Na enkele druppeltjes roept hij al: “Het ís cocaïne! Niemand verlaat nog dit vliegtuig.”