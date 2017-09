Droom Hein! Hugo Camps

Aad de Mos geeft Hein Vanhaezebrouck de raad even te temporiseren en niet holderdebolder aan een nieuw avontuur te beginnen. Aad is een wijs man die alle watertjes van het voetbal heeft doorzwommen, maar hij vergeet dat Hein jong en ambitieus is. De ex-coach van AA Gent zal zich nu meer dan ooit willen bewijzen. Als ik hem was, zou ik niet meteen voor Anderlecht kiezen. Zijn temperament spoort niet met een bergriviertje. Hein moet de oceaan op en over. Hij is wellicht de enige Belg die op de shortlist staat van een aantal buitenlandse clubs.