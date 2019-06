Dronebeelden tonen verwoestende bedrijfsbrand in Pelt Redactie

07 juni 2019

18u09 0

Vrijdagochtend rond 8.15 uur brak er brand uit bij het bedrijf Jezet Seating op het industrieterrein Nolimpark in Pelt. Alle medewerkers konden tijdig naar buiten rennen. Even werd gevreesd dat de vlammen konden overslaan op een aanpalend munitiebedrijf, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Bijna alle Limburgse korpsen werden ingezet om hevige bedrijfsbrand te bestrijden. Eén brandweerman raakte daarbij lichtgewond. De brand is intussen volledig onder controle.