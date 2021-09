🎥 Dronebeelden tonen afgesloten Brusselse Ring nadat tankwagen met giftige stof kantelde

BEERSELEen vrachtwagen geladen met de benzoyl chloride, een uiterst gevaarlijke chemische stof, is dinsdagnamiddag van de Brusselse ring in Lot gegaan. Het gevaarte kwam in de berm achter een bomenrij terecht waarna de tank begon te lekken. Zowel de binnen- als buitenring zijn volledig afgesloten terwijl de parkeerterreinen in Ruisbroek en het hotel ontruimd werden. Ook een tiental gezinnen uit de buurt werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Op de onderstaande dronebeelden is de afgesloten Brusselse Ring te zien.

Het ongeval gebeurde kort voor 14 uur op de R0 buitenring tussen het parkeerterrein van Ruisbroek en de afrit Lot. “Het is allemaal heel vaag voor mij”, vertelt de chauffeur die van Antwerpen op weg was naar Bergen en liever anoniem blijft. “Wat ik mij nog herinner is dat ik de vangrail raakte. Hoe dat gebeurde kan ik mij niet meer voor de geest halen. Ik probeerde nog tegen te sturen, maar sloeg over de kop en kwam in het veld terecht. Gelukkig droeg ik mijn veiligheidsgordel, anders had dit helemaal anders kunnen aflopen. Ik had ook voldoende geslapen en ben in orde met mijn rij- en rusttijden. Voor mij enigszins een geruststelling, want ik ben nog maar twee maanden aan de slag als vrachtwagenchauffeur.”

Volledig scherm © VTM

Volledig scherm © Tom Vierendeels

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde met verschillende ploegen ter plaatse en kreeg vanuit zowat alle uithoeken versterking. Ook de Brusselse brandweer, Waalse brandweerlieden en de Civiele Bescherming zijn ter plaatse om bijstand te verlenen. “De vrachtwagen is gekanteld en vervolgens een talud afgegleden” zegt Alain Habils, woordvoerder bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De stof die zich in de tank bevindt is benzoyl chloride. Die is zowel giftig, bijtend als brandbaar en daar hebben we dus wat werk mee en contact houdt op zowel korte als lange termijn gezondheidsrisico’s in. Onze mensen hebben met beschermende gaspakken aan een controle uitgevoerd en een klein lek vastgesteld.” Ook de brandstoftank scheurde volledig open.

Toxicoloog Jan Tytgat praat over het gevaar van de vrijgekomen stof:

Woningen geëvacueerd

Omdat het om zo’n gevaarlijke stof gaat wordt geen enkel risico genomen en werd een zeer ruime perimeter ingesteld. Hierdoor is de Brusselse ring in beide richtingen al sins 14 uur afgesloten tussen de op- en afritten van Lot en die van Drogenbos/Ruisbroek. Ook de parkeerterreinen aan de tankstations in Ruisbroek werden samen met het hotel ontruimd. “Ook een tiental woningen in de Albert Denysstraat werd ontruimd”, weet Beersels burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “De bewoners behoren elk zowat tot dezelfde familie en konden zelf een tijdelijk onderkomen regelen. Die evacuatie gebeurde preventief voor moest er tijdens het takelen iets foutlopen.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Moeilijke berging

De firma Saerens is met grote kranen onderweg. Bedoeling is om de tank op te tillen en op een ander chassis op de snelweg te plaatsen. Nadien wordt verder bekeken wat er moet gebeuren. Tijdens deze operatie blijft de ring in beide richtingen afgesloten. De berging zal vermoedelijk nog tot deze nacht duren. De federale politie schakelt intussen ook drones in om de situatie vanuit de lucht op te volgen en eventueel ook te kunnen ingrijpen wanneer mensen toch te dicht tot bij de vrachtwagen zouden gaan.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Omrijden

De politie roept iedereen op om de Brusselse ring nog tot zeker vannacht te vermijden. De tank met de giftige stof moet nog worden overgepompt en ook de takelwerken worden nog een heus karwei. Wie vanuit de knooppunten Machelen, Groot-Bijgaarden of Strombeek-Bever de E19 naar Bergen of Charleroi wil bereiken, doet dat best via de Binnenring. Het verkeer dat vanuit het knooppunt Halle de E40 naar Leuven wil bereiken, neemt best de Buitenring. Bekijk hier hoe u kan omrijden.

Volledig scherm © VTM

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Wat is benzoyl chloride? “Benzoyl chloride is een vrij gebruikelijke grondstof die in de scheikunde wordt gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen, kunstharsen, kleurstoffen en parfums”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) aan VRT NWS. Het is een stof die heel schadelijk is als je ze inademt, inslikt of bij contact met de huid, waarschuwt Tytgat. “De stof kan ernstige brandwonden en oogletsels veroorzaken. De stof is ook kankerverwekkend en kan mutaties veroorzaken in ons erfelijk materiaal.” De hulpdiensten die met deze stof omgaan, moeten dus goede beschermingsmiddelen gebruiken.