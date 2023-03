Drie Vlamingen getuigen vanuit Finland, het gelukkigste land ter wereld: “Genieten is hier belangrijker dan werken. Ik werk 6 uur per dag en verdien evenveel als een fulltimer in België”

Voor de zesde keer op rij op nummer één in het World Happiness Report: Finland. Wat kunnen wij in België - op een schrale zeventiende plaats in de lijst - leren van die geluksvogels? Drie Vlamingen uit het beloofde land aan het woord. “Genieten is hier belangrijker dan werken. Ik sta zes uur per dag in een superette en verdien evenveel als met een voltijdse job in België.”