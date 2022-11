Drie verstekelingen overleven tocht van 11 dagen over oceaan op roer van olietanker

Een foto van de Spaanse kustwacht toont hoe drie verstekelingen zijn aangetroffen bij een reddingsactie op de Canarische Eilanden. De migranten zaten op het roer van een olietanker, vlak bij de waterlijn. Het schip was elf dagen eerder vertrokken in Nigeria. De mannen zouden de hele tijd op het roer gezeten hebben.

Een foto die door de Spaanse reddingsdienst Salvamento Maritimo is verspreid, toont de drie verstekelingen aan de achterzijde van de olietanker Alithini II. Volgens de plaatselijke autoriteiten zaten de drie mannen de hele reis op het enorme roerblad, waarbij het water bijna tot aan hun voeten kwam.

De Alithini II kwam maandag aan in de haven van Las Palmas op de Canarische Eilanden. Het schip was elf dagen eerder vertrokken uit Lagos in Nigeria. Dat blijkt uit gegevens van Marine Traffic, een website die scheepsroutes volgt. Het schip legde een afstand van 2.700 zeemijl of bijna 4.350 kilometer af.

De drie migranten zijn in Las Palmas naar een ziekenhuis gebracht. Ze vertoonden lichte symptomen van uitdroging.

Volledig scherm Het schip ligt aangemeerd in de haven van Las Palmas. © REUTERS

Volgens BBC is het niet duidelijk of ze de hele reis op het roer hebben gezeten. Maar het is alleszins niet de eerste keer dat verstekelingen worden aangetroffen op het roer van een schip.

Slapen in gat boven het roer

Een 14-jarige jongen die in 2020 ook van Lagos naar Gran Canaria reisde, vertelde aan de krant ‘El Pais’ dat hij de hele reis van vijftien dagen op het roer van een enorme brandstoftanker doorbracht. Hij werd bij aankomst in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij op zout water had overleefd. Samen met de andere mannen met wie hij de reis maakte, sliep hij om de beurt in een gat boven het roer.

En vier jaar geleden werden vier mannen gevonden op het roer van de Noorse olietanker Champion Pula, die eveneens vanuit Lagos naar Las Palmas was gevaren. De mannen zouden zich tijdens de tien dagen durende reis verstopt hebben in een ruimte achter het roer.

Kallosluis

Ook in ons land werden al verstekelingen aangetroffen bij het roer van een schip. In 2013 merkte de kapitein van een sleepboot in Kallosluis (Beveren) drie verstekelingen op bij het roer van het autoschip City of Beirut. Het was toen midden december, maar de verstekelingen bibberden van de kou, hadden nauwelijks kleren aan en geen schoenen.

1.500 vermisten

Ondanks het grote levensgevaar, durven veel mensen toch nog in kleine boten de Atlantische Oceaan oversteken vanuit Afrika naar de Canarische Eilanden, die bij de EU horen. De VN heeft dit jaar al bijna 15.000 aankomsten geteld, maar er zijn ook ruim 1.500 mensen vermisten of doden.

KIJK. Onverwachte passagier op vliegtuigvleugel