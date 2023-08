Ecolo wil af van belasting­vrije onkosten­ver­goe­ding parlements­le­den

Ecolo pleit voor de afschaffing van de forfaitaire onkostenvergoeding van parlementsleden. Die bedraagt 2.500 euro per maand en is belastingvrij. Dat zegt covoorzitter Jean-Marc Nollet vrijdag in de kranten van Sudinfo. “Het is niet normaal dat een parlementslid op deze manier vergoed wordt”, vindt hij.