Drie Nederlandse verdachten van bedreiging tegen Van Quickenborne worden overgeleverd aan ons land

Wetenschap Eet maximaal twee keer per week vlees om klimaat te redden, zegt nieuw rapport: “Elke fractie van een graad telt om mens en planeet te beschermen”

In de ontwikkelde wereld zou iedereen maximaal twee keer per week vlees mogen eten om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Dat is een van de conclusies uit het klimaatrapport dat vandaag is gepubliceerd.

10:44