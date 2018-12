Drie mannen uit Gentse riskeren gevangenisstraf na reeks auto-inbraken Jeroen Desmecht

10 december 2018

17u02 1 Drie mannen uit het Gentse riskeren een celstraf voor een reeks auto-inbraken in Sint-Amandsberg. Het gaat om drie effectieve inbraken en twee pogingen tot inbraak in de nacht van 14 op 15 oktober.

De mannen waren die avond met de taxi op weg naar een familielid, maar moesten vroegtijdig uitstappen omdat ze onvoldoende geld op zak hadden. Ze besloten te voet terug naar huis te gaan en hielden onderweg halt bij een nachtwinkel om sterke drank te kopen. Op de terugweg brak de bende in bij drie geparkeerde wagens in de omgeving van de Salviastraat. Er waren ook nog twee pogingen tot auto-inbraak die avond, maar die waren onsuccesvol. De mannen werden op heterdaad betrapt door een getuige toen ze probeerden om bij een Citroën C5 in te breken. Later die avond zijn ze opgepakt door de politie.

Eén van de eigenaars van de wagens heeft zich burgerlijke partij gesteld en eist een schadevergoeding van 1000 euro. De jongens zouden onder andere een rugzak met daarin een Ipad en gps uit zijn auto hebben gestolen.

Geen onbekenden

Twee van de drie mannen hebben recent nog een werkstraf gehad. Eén van hen, een man van 30 uit Sint-Amandsberg, heeft die bovendien niet uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie vraagt voor hen een celstraf van tien maand en 800 euro boete. De jongste van de drie, een 26-jarige Gentenaar, had op het moment van de feiten geen strafblad. Voor hem vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van zes maand en 800 euro boete. Vonnis op 19 januari.