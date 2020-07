Exclusief voor abonnees

Drie gezinnen, samen onder één dak maar toch apart: “Het succes achter 400 jaar kangoeroewonen? Weinig regels. Gezond verstand. En elke dag koffie”

Kerkplein 5B | Vandaag in Affligem

Sabine Vermeiren

18 juli 2020

06u40

Kangoeroewonen. Tegenwoordig een hippe woonvorm. Op het Kerkplein in Affligem weten ze beter. Daar doet eenzelfde familie het van generatie op generatie al 400 jaar. Drie gezinnen. Samen onder één dak, maar toch apart. Een handige harry in de linkervleugel. Een antiquair in de rechtervleugel. En daar tussenin: een lovestory op leeftijd, waar vier maanden geleden een huwelijk van kwam.