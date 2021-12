Drie doden en nog zes vermisten na gasexplosie in Sicilië: “Het lijkt Beiroet wel”

De ontploffing vond zaterdagavond rond 20.30 uur plaats in het dorp Ravanusa, op zo’n 110 kilometer ten zuidoosten van Palermo. Als gevolg van het gaslek stortten drie gebouwen in. Nog eens drie andere raakten beschadigd.



“Het lijkt Beiroet wel”, reageerde het hoofd van de Siciliaanse civiele bescherming, Salvo Cocina, tegenover Adnkronos, een Italiaans persbureau. Op beelden is te zien hoe de straat vol puin ligt en er meerdere branden woedden.

De eerste twee dodelijke slachtoffers die zijn gevonden, waren een man en een vrouw. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet vastgesteld.



Eerder zondagochtend werd een oudere vrouw levend uit een van de getroffen panden gered. Ze had lichte verwondingen en werd naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. “Opeens was het licht weg en kwam het dak naar beneden”, zei de 80-jarige Rosa Carmina na haar redding. Ze werd onder het puin gevonden doordat ze om hulp riep. Enkele uren daarna werd nog een tweede vrouw levend aangetroffen. Mogelijk zijn het zussen van elkaar.

Zwangere vrouw

Een van de mensen die nog niet is gevonden, is een zwangere vrouw. In tegenstelling tot eerdere berichten worden er geen kinderen meer vermist. Hulpdiensten vanuit heel Sicilië zijn intussen naar Ravanusa gekomen om te helpen. Er wordt onder meer met honden gezocht.

“Alles is buitengewoon moeilijk omdat de gebouwen op elkaar zijn ingestort en het puin overlapt”, verklaarde de brandweercommandant van de provincie Agrigento, Giuseppe Merendino, geciteerd door het dagblad Giornale di Sicilia. “We moeten zoeken naar ruimtes tussen het puin waar de vermisten zich kunnen bevinden”, zei hij. “De honden hebben ons helaas nog geen verdere indicatie gegeven en we moeten nu op andere manieren zoeken.”

Gaslek

De mensen die nog worden gezocht, verbleven op het moment van de explosie in hetzelfde pand aan de Galileo Galilei straat in Ravanusa. Dat gebouw werd volledig verwoest. De ontploffing ontstond doordat gas zich na een “zeer groot gaslek” in een afgesloten ruimte had opgehoopt. Waardoor het precies is ontploft, wordt komende dagen onderzocht zegt de brandweercommandant. Mogelijk werd de uiteindelijke knal veroorzaakt door een lift.

De openbaar aanklager is zondag al een strafrechtelijk onderzoek gestart om na te gaan of mensen schuld hebben aan het incident.

Ravanusa ligt ongeveer halverwege het Italiaanse eiland, op zo’n halfuur rijden van de zuidkust.

